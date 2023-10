Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości - MF wyjaśnia

Interpelacja nr 44098 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości

Szanowna Pani Minister,

ustawą z dnia 26 maja 2023 r. wprowadzono zmiany m.in. w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, znosząc obowiązek opłacania podatku PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego (Dz. U. 2023 poz. 1463). Zwolnienie w tym zakresie dotyczyć będzie transakcji obejmujących:

prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Aby skorzystać ze zwolnienia, kupujący musi być osobą fizyczną, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, a także przed tym dniem, nie może jemu przysługiwać żadne z ww. praw, ani udział w tych prawach.

Jednakże zwolnienie przysługuje osobom, które mają lub miały udział w powyższych prawach w maksymalnej wysokości do 50%, jeśli zostały one nabyte w drodze dziedziczenia.

Do mojego biura poselskiego docierają sygnały i informacje od osób fizycznych oraz z kancelarii notarialnych, o problemach jakie stwarzają nieprecyzyjne zapisy zawarte w ostatniej nowelizacji. Kontrowersje i niepewność co do zasady realizacji zwolnienia z podatku PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości, zmuszają do odwlekania terminów zawierania transakcji lub wręcz do odmów sporządzania aktów notarialnych. Odpowiedzialność notariuszy, jako płatników, za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku PCC zmusza ich do oczekiwania na jednoznaczne i precyzyjne wytyczne co do zasad stosowania tego zwolnienia.

Jak się okazuje największą niepewność budzi zapis:

"Zwolnienie przysługuje ...