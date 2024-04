Zwolnienie z PCC dla osób kupujących sprzęt dla niepełnosprawnych dzieci i członków rodziny

Zwolnienie podmiotowe, określone w art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ma zastosowanie do nabycia wymienionych w tym przepisie rzeczy ruchomych, pod warunkiem ich nabycia oraz wykorzystywania na własne potrzeby - przez wymienione w tej regulacji osoby niepełnosprawne. W przypadku, gdy nabycie następuje na współwłasność z podmiotem, który nie korzysta ze zwolnienia, to od czynności takiej należny jest podatek, a zobowiązanym do jego zapłaty w pełnej wysokości jest ten podmiot.