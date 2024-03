Wydatki na magazyn energii można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

We wniosku o interpretację podatnik w wyjaśnił, że w 2023 r., w domu spełniającym definicję z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, rozbudował instalację fotowoltaiczną o magazyn energii elektrycznej, który jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej oraz nie może działać i być wykorzystywany bez zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, innymi słowy stanowi on integralną część instalacji fotowoltaicznej. Wydatki, które planuje odliczyć zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kwota odliczenia w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez podatnika we wszystkich budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem, nie przekroczy kwoty 53 000 złotych (uwzględniając zrealizowane już i odliczone od podstawy obliczenia podatku przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ubiegłych latach). Na udokumentowanie wydatków (magazyn energii elektrycznej) posiada faktury wystawione na swoje imię i nazwisko przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (tj. przez podatnika VAT czynnego).

Podatnik dodał, że opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej. Opisane wydatki, oprócz dofinansowania „Mój prąd 5.0”: nie zostały i nie zostaną zwrócone w jakiejkolwiek formie; nie zostały i nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; nie zostały i nie zostaną odliczone od przychodu na podstawie ...