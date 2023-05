Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie zawsze możliwe - MF wyjaśnia

Interpelacja nr 40940 do ministra finansów w sprawie odrzucania przez urzędy skarbowe zeznań osób korzystających ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem, gdy drugiemu z rodziców nie zostały odebrane prawa rodzicielskie

Szanowna Pani Minister!

Zwracają się do mnie rodzice samodzielnie wychowujący dzieci, informując, że urzędy skarbowe odrzucają zeznania podatkowe osób korzystających z rozliczenia z dzieckiem, gdy drugiemu z rodziców nie zostały odebrane prawa rodzicielskie, powołując się przy tym na art. 6 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który brzmi:

„Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4d, nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1577 i 2140”.

Zgłaszający temat komentują, że dla niektórych urzędów skarbowych sytuacja, kiedy drugie z rodziców widuje dziecko dwa razy w miesiącu, uznana zostaje za „wspólne” wychowywanie. To znaczy, że oczekiwaniem co do statusu samodzielnego rodzicielstwa jest śmierć drugiego z rodziców lub zadbanie o maksymalne odseparowanie dziecka od drugiego z rodziców poświadczone orzeczeniem sądu o odebraniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej.

W 2018 r. składana była poselska interpelacja do Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji kwestii samodzielnego rodzicielstwa w kontekście ustawy o podatku od osób fizycznych.

W odpowiedzi na interpelację zapisano: „Fakt utrzymywania kontaktów pomiędzy dzieckiem i drugim rodzicem nie pozbawia pierwszego rodzica (przy którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak podkreśla się bowiem w doktrynie i orzecznictwie, »doskonale samotne wychowywanie dzieci nie jest możliwe«. Żyjący w pojedynkę rodzic nie jest w stanie nie korzystać z pomocy członków rodziny (niebędących partnerami) przy wychowywaniu swoich dzieci. Wydaje się w związku z tym, że pod pojęciem osoby, która samotnie wychowuje dziecko, należy rozumieć osobę, która nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, którą można by określić jako jej partnera życiowego”.

Wspomniana interpelacja poselska dotyczyła ustawy o podatku dochodowym obowiązującej w 2018 roku. Wprowadzony nowy Polski Ład poprawiano wielokrotnie; do art. 6 ustawy o podatku dochodowym dodano m.in. wyżej wspomniany ust. 4f, na który powołują się urzędy skarbowe, odrzucając zeznania podatkowe samodzielnych rodziców. Rodzice ci wskazują, że w 2018 roku Ministerstwo Finansów nie miało wątpliwości, że w sytuacji gdy dziecko, zamieszkując wraz z jednym z rodziców, pozostaje pod jego stałą, codzienną opieką, podczas gdy drugie z rodziców jest zobowiązane jedynie do płacenia alimentów oraz zajmowania się dzieckiem doraźnie, status samotnego rodzica ma to z nich, przy którym dziecko zamieszkuje i które wykonuje wszystkie obowiązki, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Fakt utrzymywania kontaktów pomiędzy dzieckiem i drugim z rodziców nie pozbawia pierwszego z nich (przy którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów wspólnie z dzieckiem.