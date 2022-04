WSA. Ulga termomodernizacyjna: Audyt energetyczny warunkiem odliczenia wydatków?

Z niczego nie wynika, że na podatniku ciąży obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego, a ulga termomodernizacyjna może być przyznana warunkowo, to jest pod rygorem jego wykonania. Wymienienie wykonania audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w katalogu wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. oznacza tylko tyle, że w razie, gdy podatnik zdecyduje się na przeprowadzenie takiego audytu, wydatek poniesiony z tego tytułu może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że wraz z żoną jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W 2019 r. zrealizował pierwszy etap termomodernizacji budynku - montaż ogniw fotowoltaicznych - skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej. W 2020 rozpoczął kolejny etap termomodernizacji poprzez zamontowanie w dwóch pomieszczeniach (sypialniach) urządzeń klimatyzacyjnych z opcją ogrzewania. Docelowo takie urządzenia zostaną zamontowane również w salonie oraz trzeciej sypialni - ten etap, razem z wymianą pieca gazowego na piec nowej generacji o wyższej wydajności, podatnik planuje w roku 2021. Urządzenia te mają częściowo zastąpić ogrzewanie gazowe, a korzystając z energii elektrycznej wytworzonej przez zamontowane ogniwa fotowoltaiczne - przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku.

Podatnik chciał wiedzieć, czy wydatki na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z możliwością ogrzewania będzie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej i dokonać odliczenia tego wydatku od podstawy opodatkowania. W jego opinii - tak.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydatki na klimatyzator z funkcją grzania z wbudowaną pompą ciepła można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, ale warunkowo, tj. wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie urządzenie to przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, co można potwierdzić na podstawie ekspertyzy sporządzonej w formie audytu energetycznego budynku przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Jeżeli zatem klimatyzator z funkcją grzania z wbudowaną pompą ciepła poprawia efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym, wydatki na jego zakup i mont...