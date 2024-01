WSA. Data rozszerzenia wspólności małżeńskiej a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT

Wobec zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską podatnik nabył nieruchomość już w dacie nabycia nieruchomości przez małżonkę do majątku osobistego, a tym samym na moment wydatkowania pieniędzy ze zbycia przez niego nieruchomości na budowę budynku mieszkalnego wydatkował je już na własny cel mieszkaniowy, tj. na budowę budynku, który należał do jego wspólności majątkowej małżeńskiej, co uprawnia do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.