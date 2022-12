Ważna nowela ustawy o prawach konsumenta

W przepisach upk rozszerza się definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa – przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy na pokaz taki został zorganizowany transport.

W upk modyfikuje się zakres stosowania przepisów tej ustawy do umów dotyczących usług zdrowotnych – obecnie co do zasady wyłączonych z przepisów upk. Ustawa rozszerza także zakres zastosowania przepisów upk do umów, których przedmiotem są usługi finansowe – w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy). Zmianie ulegnie także zakres zastosowania ustawy do umów dotyczących przewozu osób (do umów takich stosowane będą przepisy dotyczące limitowania wysokości opłat za połączenie telefoniczne z numerem wskazanym przez przedsiębiorcę jako numer kontaktowy).

W upk wprowadza się przepisy mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych on-line, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie „internetowa platforma handlowa” oraz pojęcie „dostawca internetowej platformy handlowej”. Ustawa nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość:

o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami; o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.

Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca. Obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie także poinformowanie konsumenta o podziale obowiązków związanych z umową, która jest zawierana przez konsumenta na internetowej platformie handlowej, między osobę trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, a dostawcę internetowej platformy handlowej.

Ustawa dodaje w upk regulacje określające obowiązki prz...