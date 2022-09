Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 22 września 2022 r. Naczelnicy urzędów skarbowych będą właściwi do rozpatrywania wniosków komorników sądowych. Oznacza to, że udostępnianie tych danych będzie się odbywało na zasadach dotychczasowych, tj. obowiązujących przed dniem 7 lipca 2022 r. Każdy naczelnik będzie obowiązany i uprawniony do udostępniania wszystkich informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) niezależnie od terytorialnego zakresu ich działania. Więcej o rozporządzeniu