Ulga termomodernizacyjna: Wymiana starego kominka na nowy

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że w styczniu 2022 r. złożyła wniosek o przyłączenie gazowe do domu, aby wymienić stare ogrzewanie na nowe. Niestety w marcu 2022 r. dostała negatywną odpowiedź: „Spółka gazownictwa wstrzymuje wszystkie podłączenia gazowe na okres 2 lat ze względu na brak środków." Ze względu na ustawę smogową podatniczka musiała podjąć kroki, aby zmienić źródło ogrzewania. Sprawdziła wszystkie możliwości poprzez fotowoltaikę i pompę ciepła. Po analizie podatniczka stwierdziła, że wymieni stary kominek na nowy ekologiczny z rozprowadzeniem ciepła na wszystkie pokoje, aby zimą mieć czym się grzać. Kwota do odliczenia na fakturze to 12 800 zł brutto. W nowym kominku drewno jest źródłem ciepła wykorzystującym Odnawialne Źródła Energii (patrz - biomasa). Odnawialne Źródło Energii (OZE) jest to termin określający pozyskiwanie energii ze źródeł, których wykorzystanie nie wiąże się ze stosunkowo długim deficytem, ponieważ odnowienie tychże źródeł następuje w krótkim czasie.

W związku z powyższym podatniczka zapytała, czy może rozliczyć wymianę starego kominka na nowy kominek ekologiczny wraz z wkładem i jego zabudowaniem w rozliczeniu rocznym, jeżeli jest to jedyne źródło ogrzewania ze względu na brak możliwości podłączenia ogrzewania gazowego z sieci, a inne źródła są nie efektywne (fotowoltaika - brak odpowiedniego dachu, pompa - brak miejsca na posesji ok. 300 metrów działki, energia - ograniczenia 2000 kwh) jako ulgę termomodernizacyjną. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatniczką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiorn...