Ulga rehabilitacyjna: Odliczenie wydatków na komputer dla niepełnosprawnego dziecka

Jeżeli zakupiony komputer/laptop nie będzie wyróżniał się jakimiś indywidualnymi cechami, to nie spełnia on kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Oznacza to, że nie zostanie spełniony jeden z warunków koniecznych do zastosowania odliczenia. W konsekwencji, wydatek na zakup takiego komputera/laptopa nie może zostać odliczony od dochodu jako wydatek na cele rehabilitacyjne.