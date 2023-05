Ulga rehabilitacyjna: Limit wydatków na utrzymanie psa asystującego

Wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego są limitowane do wysokości nieprzekraczającej w danym roku 2280 zł. Limit ten pozostaje niezmienny od lat co najmniej dwudziestu, mimo że na przestrzeni tych dekad drastycznie zmieniły się ceny towarów, koszt usług i wynagrodzeń. To czyni z tego odpisu bardziej symbol niż realną pomoc dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza przy ogromnym wzroście cen produktów, w tym karmy dla zwierząt, oraz usług weterynaryjnych.