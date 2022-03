Ulga mieszkaniowa w PIT: W treści umowy kredytu nie musi być zapisany cel

Gdyby wolą prawodawcy było, aby to w treści umowy kredytu czy pożyczki, o której mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapisany był w sposób jednoznaczny cel mieszkaniowy, na jaki został on zaciągnięty lub wydatkowany, zostałoby to ujęte wprost w brzmieniu przepisów ustawy. Wobec braku takiej regulacji podatnik może udowadniać cel zaciągnięcia pożyczki wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi, np.: aktami notarialnymi potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży i zakupu nieruchomości, dowodami przelewów na konto zainteresowanej, czy na konta stron umów sprzedaży - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.