Ulga internetowa w PIT za rok 2020

Podatnicy uprawnieni do skorzystania z ulgi internetowej za rok 2020

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internet, byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany), posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku, w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2018 rok,



Zgodnie bowiem z treścią art. 26 ust. 6h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie ulgi na internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.



Oznacza to, że z ulgi tej może skorzystać ten podatnik, który: dotychczas nigdy z tej ulgi nie korzystał (ani składając rozliczenie za rok 2019, ani za żaden wcześniejszy rok),

po raz pierwszy skorzystał z niej składając rozliczenie za rok 2019. wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika.

Małżonkowie a prawo do ulgi na internet

Warto wiedzieć, że podatnik, który pozostaje w związku małżeńskim, ale dotychczas ulgę na internet rozliczał jego małżonek, ma prawo do swojego limitu i swoich dwóch lat, o których mowa w art. 26 ust. 6h ustawy o PIT. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy umowa na dostawę internetu nadal jest zawarta jedynie na imię i nazwisko tego pierwszego współmałżonka, a co za tym idzie – na niego wystawiane są faktury. Istotne jest tylko to, aby między małżonkami była wspólność majątkowa. Nie musi ona nawet obowiązywać cały rok – ważne jest bowiem to, aby miała ona miejsce w tym czasie, w którym zostały poniesione wydatki na internet, wykazane w zeznaniu rocznym.

Należy tu dodać, że fiskus jest niestety odmiennego zdania. Dla fiskusa decydująca jest faktura. Z uwagi na fakt, że podstawą do skorzystania z tzw. ulgi internetowej są m.in. zapłacone faktury wystawiane na imię i nazwisko podatnika potwierdzające faktyczną zapłatę za usługę dostępu do sieci, z odliczenia może skorzystać wyłącznie ta osoba, której dane zostały na niej zamieszczone.

Problem pojawia się w przypadku małżonków, którzy pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują mieszkanie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a koszty związane z użytkowaniem sieci pokrywali z majątku wspólnego. Tutaj faktura zazwyczaj wystawiana jest na osobę podpisującą umowę, a więc na fakturze figurują dane tylko jednego z małżonków. Wspólne odliczanie wydatków na podstawie faktur wystawionych na jednego małżonka może być podstawą sporu z urzędem, ale istnieje jednak duża szansa na je...