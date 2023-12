Rzecznik MŚP o stawce podatku od firmowych nieruchomości

Do Rzecznika MŚP z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wobec którego została wydana decyzja o nałożeniu podatku od nieruchomości w najwyższej stawce. Obiekt przez wiele lat był w stanie wymagającym gruntownego remontu, zagrzybiały, bez dostępu do mediów. W żaden sposób przedsiębiorca nie używał nieruchomości do celów związanych z działalnością gospodarczą, nie była ona także wciągnięta do ewidencji środków trwałych ani przedsiębiorca nie rozliczał wydatków na nią w kosztach uzyskania przychodów.

Pomimo tego organy pierwszej, jak i drugiej instancji stały na stanowisku, że Przedsiębiorca zobligowany jest do zapłaty podatku od nieruchomości w najwyższej stawce, gdyż nieruchomość ta potencjalnie może być związana z działalnością gosp...