Rozliczenie PIT – informacje na ostatnią chwilę

Jeżeli należysz do osób, które złożenie zeznania odkładają na ostatnią chwilę, te informacje są właśnie dla Ciebie – bowiem zeznania podatkowe PIT za 2023 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Tego dnia urzędy skarbowe będą czynne do godz. 18:00.