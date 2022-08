Rodzice chcą wyższej ulgi na dzieci

Ostatnia nowelizacja ustawy PIT poszerzyła krąg podatników uprawnionych do korzystania z ulgi. Zmiana ta została zrealizowana poprzez podwyższenie kwoty rocznych dochodów, które może uzyskać pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia) uczące się dziecko. Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2022 r., ale mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Obecnie nie planujemy prac legislacyjnych, których przedmiotem byłaby omawiana ulga - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.