Posiadanie domu w budowie a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu mieszkania

Podatniczka planuje zakup mieszkania. Będzie to jej pierwszy zakup nieruchomości gotowej do zamieszkania. Jednocześnie jest właścicielem budynku, który jest w trakcie budowy i nie został jeszcze oddany do użytkowania. Czy w tej sytuacji podatniczce przysługuje zwolnienie z zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych?