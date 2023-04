Pompę ciepła odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że w 2022 r. dokonała przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na zakupie i montażu klimatyzacji z funkcją grzania, która jest pompą ciepła typu powietrze-powietrze. W 2022 r. osiągnęła dochód opodatkowany według skali podatkowej. Przedmiotowa inwestycja została wykonana w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego podatniczka jest właścicielem od 2000 r. Wydatki na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania zostały udokumentowane fakturą VAT. W wyniku przeprowadzonej modernizacji tj. zamontowania klimatyzacji z funkcją grzania, ograniczone zostanie zużycie gazu ziemnego do ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca 2020 roku podatkowego. Kwota odliczenia w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie przekroczy kwoty 53 000 zł.

W związku z powyższym podatniczka zapytała, czy wydatki poniesione w roku podatkowym 2022 r. na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania tj. sprężarka inwerterowa typu powietrze-powietrze będę mogła uznać za wydatki podlegające odliczeniu od podstawy obliczenia podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu rocznym PIT. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatniczką i w wydanej wskazał:

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zab...