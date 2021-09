Polski Ład: Odsetki za zwłokę bez PIT

Interpelacja nr 25864 do ministra finansów w sprawie możliwości rozważenia wprowadzenia zmiany legislacyjnej dotyczącej opodatkowania odsetek za opóźnienie przy odszkodowaniu i zadośćuczynieniu

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie przewiduje zwolnienia z podatku odsetek za opóźnienie przy wypłacaniu odszkodowania i zadośćuczynienia - zwalnia z opodatkowania jedynie świadczenie główne, tj. świadczenie polegające na naprawieniu szkody na rzecz poszkodowanego. Sytuacja ta odnosi się do przypadków, kiedy osoba zobowiązana do zapłacenia odszkodowania lub zadośćuczynienia nie czyni tego w terminie. Wówczas naliczane są odsetki za opóźnienie, z którymi wiąże się problem dotyczący ich opodatkowania. W licznych interpretacjach i orzeczeniach stawano na dualistycznych stanowiskach. Z jednej strony wskazywano, iż odsetki pochodzą z tego samego źródła co należność główna, czyli odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, dlatego wnioskowano, że jeżeli należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego, to podobnie należy uczynić z odsetkami.

Dla przykładu należy wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt: II FSK 289/12: „Naczelny Sąd Administracyjny w pełni aprobuje konkluzję sądu pierwszej instancji, że odsetki należy przypisać do tego samego źródła przychodów co należność główną - a co za tym idzie, podlegają one opodatkowaniu w ten sam sposób. Odsetki stanowią integralny element przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ mają charakter akcesoryjny, a ich byt prawny zależy od należności, z którą są związane”. Należy jednak wskazać, iż obecnie przeważa pogląd, iż odsetki za opóźnienie mają charakter uboczny w stosunku do należności głównej, dlatego w tym przypadku nie korzysta się ze zwolnienia podatkowego. Wykładnię tę reprezentuje m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 968/16: „Zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. wprowadzone tym przepisem zwolnienie podatkowe ustawodawca odnosi do otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody - odszkodowania lub zadośćuczynienia. Z brzmienia art. 361 k.c. wynika natom...