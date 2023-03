Podatek od wynajmowanych mieszkań - przedsiębiorcy zapłacą więcej?

W myśl interpretacji Ministerstwa Finansów lokal wynajmowany przez przedsiębiorcę jest traktowany jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli jest wykorzystywany wyłącznie do celów mieszkalnych. Niejasna pozostaje wykładnia sytuacji, gdy lokal będzie zaspokajał zarówno potrzeby mieszkalne, jak i te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W praktyce opisywana zmiana spowoduje 29-krotny wzrost podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców wynajmujących mieszkania do celów mieszkalnych.

Interpelacja nr 39145 do ministra finansów w sprawie faktycznej podwyżki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Szanowna Pani Minister,

zwracam się do Pani z interpelacją poselską w sprawie faktycznej podwyżki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Chodzi o dokonaną przez Ministerstwo Finansów nową interpretację przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do pojęcia budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W myśl dawnej interpretacji przepis ten dotyczył wyłącznie sytuacji, gdy jedynym przeznaczeniem wynajmowanego lokalu było prowadzenie w nim działalności gospodarczej. Nie miał natomiast znaczenia status wynajmującego (osoba prywatna czy przedsiębiorca) oraz fakt prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej przy jednoczesnym wykorzystaniu go do celów mieszkalnych. W takiej sytuacji przedsiębiorca płacił niższy podatek od lokalu mieszkalnego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W myśl nowej interpretacji wspomnianego przepisu lokal wynajmowany przez przedsiębiorcę będzie teraz traktowany jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli będzie wykorzystywany wyłącznie do celów mieszkalnych. Niejasna pozostaje ponadto wykładnia sytuacji, gdy lokal będzie zaspokajał zarówno potrzeby mieszkalne, jak i te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W praktyce opisywana zmiana spowoduje 29-krotny wzrost podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców wynajmujących mieszkania do celów mieszkalnych.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

Dlaczego Ministerstwo Finansów wprowadza faktyczne podwyżki podatków bez zmian ustawowych, a poprzez nową interpretację prawa? Dochodzi tu do naruszenia zasady pewności prawa. Czy nowa interpretacja przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy również sytuacji, gdy lokal zaspokaja zarówno potrzeby mieszkaniowe, jak i te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? Mając na uwadze negatywny wpływ wzrostu opodatkowania mieszkań na ceny zakupu i najmu, w trosce o realizację potrzeb mieszkaniowych Polaków, czy rząd wycofa się z planów dodatkowego opodatkowania osób prywatnych oraz przedsiębiorców wynajmujących wiele lokali?

Poseł Stanisław Tyszka

16 lutego 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 39145 w sprawie faktycznej podwyżki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 39145 Pana Posła Stanisława Tyszki w sprawie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie określonego majątku. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od stawek podatku, które pozostają w związku z celami, którym służy nieruchomość oraz rodzaju i sposobu wykorzystania tego majątku.

Wyższą stawkę podatku stosuje się w sytuacji, gdy jest to majątek służący celom gospodarczym. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o opłatach i podatkach lokalnych1, budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzen...