Podatek od gruntów z instalacjami OZE

Interpelacja nr 9164 do ministra rozwoju w sprawie zmian w podatku od nieruchomości na gruntach, na których zlokalizowane są instalacje OZE

Szanowna Pani Premier,

kierując się postulatami Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwracającej uwagę na problem wysokich obciążeń podatkowych ponoszonych przez rolników wnoszę interpelację poselską w sprawie zmian w podatku od nieruchomości na gruntach, na których zlokalizowane są instalacje OZE.

W ostatniej dekadzie w Polsce powstało wiele instalacji odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim wiatraków. Instalacje te z reguły powstają na gruntach należących do rolników, którzy w tym celu udostępniają swój teren w ramach długoletniej dzierżawy właścicielom instalacji. Konsekwencją odrolnienia terenu jest konieczność opłacania podatku od nieruchomości, a nie, jak dotąd, podatku rolnego. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu terenu, nie zaś dzierżawiącym grunt inwestorze będącym właścicielem samej instalacji. Konsekwencją powyższego jest kilkudziesięciokrotny wzrost wartości podatku, jaki rolnicy muszą opłacać za grunt, na którym posadowione są wiatraki. To z kolei rodzi wśród rolników obawy przed udostępnianiem nieruchomości na cele związane z OZE. Dla wielu z nich stanowi to przeszkodę do zawarcia umowy dzierżawy, co bezpośrednio przyczynia się do ograniczenia podaży gruntów pod inwestycje w zieloną energię. Wprawdzie z reguły inwestor zawiera w umowie klauzulę o obowiązku przelania właścicielowi środków na opłatę podatku, jednak w przypadku nierzetelności czy problemów finansowych inwestora rolnik zostanie sam z koniecznością opłacania należności wobec fiskusa.

Wśród rolników coraz częściej podnoszone są argumenty za przeniesieniem obowiązku płatności podatku od nieruchomości na właścicieli instalacji OZE. Pozwoliłoby to wyeliminować potrzebę zawierania klauzul umownych, regulujących rozliczenia na poczet podatku między rolnikami a inwestorami, a przede wszystkim zwiększyłoby podaż gruntów pod nowe instalacje. W tym celu zasadne byłoby wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), mianowicie dodanie ust. 7 w art. 3 w brzmieniu wyłączającym zasadę statusu właściciela nieruchomości jako podatnika i ustanawiającym wyjątek od niej w stosunku do właścicieli instalacji OZE.

W związku z powyższym kieruję do Pani Premier następujące pytania:

Czy obowiązek opłacania podatku od nieruchomości, na których lokalizowane są instalacje OZE, zostanie przeniesiony z właścicieli gruntów na właścicieli instalacji? Czy i jakie działania podejmie Pani Minister celem wspierania rozwoju energetyki odnawialnej na gruntach należących do polskich rolników?

Poseł Krzysztof Paszyk

Oborniki, dnia 24.07.2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9164 w sprawie zmian w podatku od nieruchomości na gruntach, na których zlokalizowane są instalacje OZE

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na Interpelację Pana Posła Krzysztofa Paszyka, nr 9164, z dnia 30.07.2020 r., w sprawie postulowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, zmian w podatku od nieruchomości na gruntach, na których zlokalizowane są instalacje OZE, uprzejmie informuję o działaniach podejmowan...