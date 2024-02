PIT za 2023: Zwrot nadpłaty

Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu: na Twój rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie urzędu.

Zwrot na rachunek bankowy

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego. Jeżeli:

Twój numer osobistego rachunku bankowego, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, to nie musisz wskazywać go w składanym zeznaniu,

nie zgłosiłeś numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, to możesz go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące Twojego konta bankowego.

W przypadku, gdy nie posiadasz rachunku bankowego lub nie dokonasz jego zgłoszenia do organu podatkowego, to Twoja nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym, pomniejszonym o koszty jej zwrotu. Jeżeli wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a nie wskazałeś rachunku, na który ma zostać zwrócona, to podlega ona zwrotowi w kasie.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, to w składanym zeznaniu podatkowym poinformuj o tym. Podaj również swój numer telefonu lub adres e-mail, to ułatwi organowi podatkowemu kontakt z Tobą.

Zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu: