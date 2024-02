PIT za 2023: Ulga na terminal

Dla kogo ulga

Jeśli jesteś przedsiębiorcom (podatnikiem uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej) i rozliczasz się: według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to możesz skorzystać z ulgi na terminal płatniczy.

Prawo do ulgi ma również spółka niebędąca osobą prawną, w której jesteś wspólnikiem.

Kiedy przysługuje ulga

Z ulgi skorzystasz, jeśli poniesiesz:

wydatki na nabycie terminala płatniczego,

wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego: opłaty interchange, opłaty akceptanta, opłaty systemowe, opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu dzierżawy, itp.



Jeżeli poniosłeś wydatki opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się kwotę wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

W ramach ulgi będą również odliczane wydatki uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów, w tym także poprzez odpisy amortyzacyjne.

Limity odliczeń

2 500 zł w roku podatkowym – jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,

– jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku innych podatników.

Podatnik bezgotówkowy – szczególne preferencje

Jeśli jesteś małym podatnikiem (zgodnie z przepisami ustawy PIT) oraz w roku podatkowym przez co najmniej 7 miesięcy albo co najmniej 2 kwartały (w zależności od stosowanego trybu rozliczania) masz prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni od upływu terminu do złożenia rozliczenia, to jako tzw. podatnik bezgotówkowy możesz: