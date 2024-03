PIT za 2023: Ulga dla rodzin 4+

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórychprzychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworgadzieci: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartejze starostą,