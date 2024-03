PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży samochodu (rzeczy ruchomej)

Jeżeli sprzedałeś rzecz ruchomą - np. samochód - to wykażesz tę transakcję w zeznaniu rocznym, w sytuacji gdy: należała ona do twojego prywatnego majątku - czyli była to sprzedaż poza działalnością gospodarczą i sprzedałeś ją przez upływem 6 miesięcy - okres ten liczysz od końca miesiąca, w którym stała się ona twoją własnością. Uwaga: Sprzedaż po upływie pół roku nie jest opodatkowana podatkiem PIT i nie wykazujesz jej w zeznaniu rocznym. ...