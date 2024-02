PIT za 2023: Rozliczenie emeryta - PIT-11A

ZUS wystawił Ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika kwota nadpłaty. Jeżeli otrzymałeś PIT-11A, to w usłudze Twój e-PIT zostanie przygotowane zeznanie PIT-37. Nadal możesz też wypełnić i złożyć zeznanie samodzielnie, do swojego urzędu skarbowego. Uwaga: Nawet jeśli nic nie zrobisz, to przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 roku. Automatyczna akceptacja oznacza, że jesteś rozliczony.