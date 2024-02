PIT za 2023: Mam mniej niż 26 lat

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody: z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej), z umów zlecenia zawartych z firmą, z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe), z zasiłków macierzyńskich, to są one zwolnione od podatku – maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.