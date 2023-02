PIT za 2022: Kalkulator hipotetycznego podatku

Hipotetyczny podatek należny to kwota podatku, która wynika z różnicy pomiędzy opodatkowaniem Twoich przychodów wg zasad Polskiego Ładu obowiązujących do końca 2022 roku, a zasadami obowiązującymi od lipca 2022 roku. Kalkulator hipotetycznego podatku należnego uwzględnia ulgę dla klasy średniej oraz skalę podatkową ze stawkami 17% i 32%, które obowiązywały do 30 czerwca 2022 roku.