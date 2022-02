PIT za 2021: Mam mniej niż 26 lat

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody m.in. z pracy czy z umów zlecenia zawartych z firmą, to twoje przychody są wolne od podatku maksymalnie do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu nie płacisz podatku dochodowego. Jeśli uzyskujesz wyłącznie przychody, które w całości objęte są ulgą, wówczas nie masz obowiązku złożenia zeznania rocznego. Aby taki obowiązek powstał, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności.