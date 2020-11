PIT za 2019: Ulga rodzinna po zmianach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody małoletnich dzieci w żaden sposób nie ograniczają prawa do ulgi prorodzinnej. Inaczej wygląda natomiast sytuacja jeśli chodzi o pełnoletnie dziecko pracujące. Ustawodawca określił kwotę dochodów, którą może uzyskać dziecko, by rodzic nie utracił prawa do zastosowania ulgi rodzinnej. Aktualna kwota graniczna, jaką może zarobić dziecko to 3089 zł. W jaki sposób prawidłowo wyliczyć kwotę graniczną potrzebną do przyznania ulgi rodzinnej? - pyta poseł Ministra Finansów.