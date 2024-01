PCC: Zakup domu w stanie surowym zamkniętym bez zwolnienia

Podatnik wraz z małżonką kupili działkę wraz z budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym, nieodebrany przez organ nadzoru budowlanego. Dla domu nie zostało wydane pozwolenie na jego użytkowanie oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy. Czy notariusz prawidłowo pobrał 2% podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie tego domu? Do tej pory małżonkowie nie posiadali na własność ani współwłasność prawa do lokalu mieszkalnego i żadnego udziału w drodze dziedziczenia do lokalu mieszkalnego.