PCC od zakupu samochodu od osoby fizycznej

Interpelacja nr 38350 do ministra finansów w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych obejmującego zakup samochodu od osoby fizycznej

Szanowana Pani Minister,

podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), jest to rodzaj podatku pobierany między innymi od umów sprzedaży zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi. Należy go więc odprowadzić także w przypadku zakupu samochodu, a jego stawka wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Należy pamiętać, że na zapłacenie tej należności mamy tylko 14 dni, a na rejestrację auta po kupnie 30 dni.

Z podatku zwolnione są auta, których wartość nie przekracza sumy tysiąca złotych. Rosnąca inflacja, a także ogólny trend, który obserwujemy w ostatnim czasie, a jakim jest wzrost wartości zarówno nowych, jak i starszych aut sprawia, iż wzrastają także kwoty odprowadzanego podatku. Zwolnione do tej pory z konieczności odprowadzania podatku auta, których wartość nie przekracza tysiąca złotych, kupują najczęściej osoby uboższe, potrzebujące środka transportu na dojazdy do pracy. Jednocześnie są to także auta stare i ulegające częstym awariom, co generuje dodatkowe koszty związane z ich użytkowaniem.

W aktualnej sytuacji uzasadnione byłoby więc podniesienie progu wartości auta, do wysokości którego nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku kupna.

W związku z powyższym mam do Szanownej Pani Minister kilka pytań, które brzmią następująco:

Czy w związku z rosnącą inflacją resort rozważa podniesienie progu wartości auta, do wysokości którego nie pobiera się podatku? Czy ministerstwo planuje wydłużenie terminu na zapłacenie podatku do 30 dni, tak aby był to czas równoznaczny z tym, jaki obowiązuje przy rejestracji nabytego auta? Czy istnieje możliwość wprowadzenia ulgi podatkowej dla osób o najniższym statusie materialnym, bądź całkowitego zwolnienia takich osób ze wspomnianego powyżej podatku?

Poseł Paweł Szramka

17 stycznia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 38350 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych obejmującego zakup samochodu od osoby fizycznej

W odpowiedzi na interpelację nr 38350 Pana Pawła Szramki, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informuję.

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy sprzedaży

Kwestie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170), zwanej dalej „ustawą”. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

Podstawę opodatkowania stanowi, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, wartości rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość tę, określa się zgodnie z ust. 2 ww. art. 6 ustawy, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Stawka podatku PCC od sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, co oznacza, że przy wartości rynkowej rzeczy ruchomej np. 2 000 zł, do zapłaty będzie podatek w kwocie 40 zł.