Odliczenie wydatków na wyroby chłonne w rozliczeniu rocznym PIT

Kwartalny przydział w przypadku osoby z całkowitym nietrzymaniem moczu nie wystarcza na jeden miesiąc, bo przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie - czyli 3 sztuki dziennie. Resztę chorzy muszą dokupić pełnopłatnie. Są to bardzo duże koszty. Czy resort przewiduje powrót do poprzednich przepisów, zgodnie z którymi pacjenci mogli rozliczyć całość wydatków poniesionych na wyroby chłonne przy składaniu PIT? - pyta posłanka W interpelacji do Ministra Finansów.

Interpelacja nr 521 do ministra finansów w sprawie rozliczenia wydatków na wyroby chłonne poniesionych przez chorych

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego z prośbą o interwencję zwrócił się pacjent - w imieniu swoim i innych pacjentów, którzy przeszli operacje onkologiczne i przewlekle chorują na choroby urologiczne.

Przebyte operacje i zabiegi w wielu przypadkach powodują całkowite nietrzymanie moczu. Do końca 2021 roku wydatki na wyroby chłonne można było rozliczać przy składaniu PIT - całość wydatków na zakup tych środków.

Od 2022 roku weszły ograniczenia, zgodnie z którymi istnieje możliwość rozliczenia środków medycznych w ramach PIT maksymalnie do kwoty 2280 zł. Jest to kwota nieadekwatna do kosztów, jakie ponoszą chorzy.

Kwartalny przydział w przypadku osoby z całkowitym nietrzymaniem moczu nie wystarcza na jeden miesiąc, bo zgodnie z rozporządzeniem pacjentowi przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie - czyli 3 sztuki dziennie. Resztę chorzy muszą dokupić pełnopłatnie. Są to bardzo duże koszty. W wielu przypadkach pacjenci muszą dodatkowo wykupić leki, czy korzystać z prywatnych wizyt lekarskich, co generuje bardzo duże wydatki.

Panie Ministrze!

Czy resort przewiduje powrót do poprzednich przepisów, zgodnie z którymi pacjenci mogli rozliczyć całość wydatków poniesionych na wyroby chłonne przy składaniu PIT?

Posłanka Monika Wielichowska

3 stycznia 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 521 w sprawie rozliczenia wydatków na wyroby chłonne poniesionych przez chorych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi interpelację nr 5211 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej, w sprawie rozliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na wyroby chłonne poniesionych przez chorych, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Ustawa PIT2 zawiera rozwiązania, które stanowią formę pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnościami oraz podatników, na których utrzymaniu pozostają takie osoby.

Jedną z form pomocy państwa jest ulga rehabilitacyjna, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT. Na podstawie tej regulacji oraz na zasadach określonych w kolejnych przepisach3, podatnik będący osobą z niepełnosprawnościami lub podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje bliska osoba z niepełnosprawnościami, może odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki te odliczane są od dochodu, przy obliczaniu podatku według skali podatkowej, albo od przychodu, przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych4.

Odliczeniu podlegają, między innymi, wydatki poniesione na: