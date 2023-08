Odliczenie składki zdrowotnej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Chęć skorzystania przez małżonków ze wspólnego rozliczenia PIT nie pozbawia małżonka zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z możliwości skorzystania z ulgi w składce zdrowotnej. Każda z tych osób zapłaci składkę zdrowotną od przypadającego na nią na podstawie wspólnego rozliczenia podatkowego dochodu, przy czym osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła obniżyć składkę zdrowotną zgodnie z preferencją określoną przez prawodawcę w art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej.

Interpelacja nr 43252 w sprawie pozbawienia osób z niepełnosprawnościami możliwości wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, w przypadku gdy chcą skorzystać z uprawnienia do obniżenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2561 ze zm.), w przypadku wspólnego rozliczania się podatkowego przez małżonków, z których jeden jest niepełnosprawny i prowadzi działalność gospodarczą, konieczna jest zapłata składki zdrowotnej od dochodów współmałżonka w części przypadającej na osobę niepełnosprawną przewyższającej zwolnienie składkowe.

Zdaniem doradców podatkowych, w takiej sytuacji wykładnia celowościowa zwolnienia powinna być zastosowana rozszerzająco, z wyliczeniem podatku indywidualnego tylko dla osoby niepełnosprawnej, następnie powinien być wyliczony podatek do rozliczenia wspólnego i ten drugi nie powinien być uwzględniany w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej osoby z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź czy zmieni Pani Minister przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2561 ze zm.) tak, aby osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą miały możliwość rozliczania się podatkowego wspólnie z małżonkiem bez utraty uprawnień do przedmiotowych zwolnień podatkowych? Jeśli tak, to jakie to będą działania i kiedy zostaną wprowadzone w życie?

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz

26 lipca 2023 r.

w związku z interpelacją z dnia 2 sierpnia 2023 r. nr 43252 Pani Poseł Marzeny Okły-Drewnowicz w sprawie pozbawienia osób z niepełnosprawnościami możliwości wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, w przypadku gdy chcą skorzystać z uprawnienia do obniżenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotową kwestię regulują przepisy ustawy z dnia 27 sie...