NSA. Zwolnienie z PCC jako pomoc de minimis

Nie ma takiego przepisu prawa materialnego, który by zakazywał dokonywania częściowego zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Skoro limit pomocy de minimis ma postać maksymalnej kwoty, to dopuszczalne jest również udzielenie tej pomocy poniżej tego limitu (tej kwoty), a tym samym przyznanie zwolnienia do wysokości tego limitu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatnicy zawarli w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia własności nieruchomości rolnych oraz leśnych. W dniu zawarcia umowy notariusz, wskazując na art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: u.p.c.c.), traktujący o zwolnieniu, stanowiącym pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9; dalej: rozporządzenie nr 1408/2013), nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od kwoty stanowiącej wartość lasów oraz na podstawie art. 9 pkt 2 u.p.c.c. od kwoty przekraczającej zwolnienie. Następnie do opisanej wyżej umowy sporządzono aneks w formie aktu notarialnego, w którym w związku z rozbieżnościami w stosowaniu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 u.p.c.c., notariusz poinformowała o pobraniu w dniu spisania aneksu do umowy, podatku od czynności cywilnoprawnych od pozostałej kwoty na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.c.c.

Podatnicy zwrócili się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, który ich zdaniem został pobrany nienależnie. Podkreślili, że kwotę podatku zapłacili z ostrożności, jednak według nich brak było podstaw do uznania, że zastosowanie zwolnienia podatkowego określonego w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy cała kwota obliczonego podatku mieści się w limicie pomocy de minimis, określonym w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1408/2013. Wykładnia taka prowadziłaby do wniosku, że zwolnienie to nie przysługiwałoby po przekroczeniu zwolnienia - ustalonego na kwotę 15 000 euro - nawet o jednego eurocenta.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił stwierdzenia nadpłaty w żądanej kwocie. W ocenie organu, podatnicy spełnili cztery z pięciu wymienionych w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. warunków do skorzystania ze zwolnienia. Nie została jednak spełniona przesłanka dotycząca kwoty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi...