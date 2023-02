NSA. Instalacja fotowoltaiczna w podatku od nieruchomości

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od nieruchomości. Wskazała w nim, że jest spółką prawa handlowego posiadającą siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Polski. Posiada m.in. zakład produkcyjny i planuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 10 MW zlokalizowanej na terenie zakładu. Instalacja składać się będzie z pojedynczych paneli fotowoltaicznych połączonych ze sobą elektrycznie i zamontowanych na konstrukcji stalowej, która będzie zakotwiona w gruncie przez palowanie, system kotew lub za pomocą płyt betonowych. Sposób przytwierdzenia paneli do konstrukcji będzie umożliwiał w razie potrzeby ich wymontowanie np. w przypadku uszkodzenia poszczególnych paneli. Konstrukcje wsporcze będą ułożone w rzędach, tworząc równoległe stoły, na których montowane będą panele z pochyleniem w kierunku południowym. Poszczególne rzędy stołów będą od siebie oddalone, w konsekwencji czego instalacja nie zajmie całej powierzchni inwestycji. Energia elektryczna produkowana przez instalację będzie zużywana na potrzeby wewnętrzne zakładu, a nadwyżki energii (jeżeli takie wystąpią) zostaną sprzedane do sieci publicznej. Grupy poszczególnych paneli zostaną podłączone do falowników, które zamienią generowane przez panele napięcie stałe na napięcie zmienne. Następnie za pomocą dedykowanych stacji transformatorowych napięcie będzie podnoszone za pomocą transformatorów do poziomu średniego napięcia. Spółka zakłada montaż kilku kontenerowych stacji transformatorowych wolnostojących (w obudowie betonowej lub stalowej), zawierających główne elementy systemu elektroenergetycznego służącego do wyprowadzenia energii produkowanej przez farmę, takie jak transformator, rozdzielnia niskiego i średniego napięcia, pozostały sprzęt elektroenergetyczny. Wyprodukowana energia będzie przesyłana do sieci wewnętrznej zakładu za pomocą dedykowanej linii kablowej. W celu realizacji instalacji fotowoltaicznej spółka planuje wydzierżawienie od osoby trzeciej nieruchomości gruntowej na okres około 25 lat. Instalacja fotowoltaiczna sfinansowana zostanie ze środków własnych spółki lub przy finansowaniu zewnętrznym (leasing lub pożyczka).

W świetle powyższego spółka zadała m.in. pytanie, czy stacje transformatorowe (budynek wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w budynku, służącymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji), stanowiące element infrastruktury elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznej, są "budynkami" w rozumieniu art. 1a us...