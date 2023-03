MF: Ulga tylko dla pracujących seniorów

Ulga dla pracujących seniorów to obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. instrument zachęcający podatników do pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie płacą oni podatku dochodowego, ale tylko pod warunkiem, że nie przejdą na emeryturę i będą kontynuować pracę. Dodatkowo, dzięki dalszej aktywności na rynku pracy poprzez uzyskiwanie określonych przepisami ustawy PIT przychodów podlegających ubezpieczeniom społecznym - powiększą oni wysokość swojej przyszłej emerytury - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na zapytanie poselskie.

dlaczego ulgi i odliczenia w ramach PIT-0 dla seniorów nie przysługują tym osobom, które otrzymują łączną emeryturę z ZUS-u i KRUS-u?

Pani Minister, jeśli Pani nie zna sytuacji, w jakiej są Ci ludzie, którzy takie emerytury dostają, to chcę to Pani wytłumaczyć: jeżeli ktoś otrzymuje emeryturę z ZUS 4000 zł, a z KRUS 200 zł, gdyż jako rolnik nie przepracował 25 lat, to jak można takie osoby karać brakiem możliwości skorzystania z ulg i odliczeń w ramach PIT-0.

w odpowiedzi na zapytanie pana posła Adama Ołdakowskiego, w sprawie emerytów, którym nie przysługują ulgi i odliczenia w ramach ulgi PIT-0, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r.1 ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT2, jest rodzajem preferencji podatkowej. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat) kontynuują zatrudnienie.

Zwolnieniem tym objęte są przychody podatnika uzyskane z pracy na etacie, tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT (tj. zawartych z firmą), zasiłku macierzyńskiego, jak również z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, 5% podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ulga przysługuje, jeśli przychody z tych tytułów podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kolejnym warunkiem korzystania przez podatnika z tej ulgi jest nieotrzymywanie (mimo nabycia uprawnienia) żadnego świadczenia emerytalnego, renty rodzinnej lub świadczeń systemowo zastępujących emeryturę bądź rentę rodzinną, do których zaliczane są: