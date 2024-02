MF: Nowości w rozliczeniu PIT za 2023 r.

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia w Twój e-PIT mogą szczególnie chętnie korzystać tzw. ryczałtowcy i osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą. Ministerstwo zachęca też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.