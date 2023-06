Klimatyzator z funkcją grzania a ulga termomodernizacyjna - fiskus zmienia zdanie

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który jest współwłaścicielem wraz z żoną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. Jak poinformował we wniosku, zamontował w całym budynku urządzenia klimatyzacyjne z opcją ogrzewania. Urządzenia te mają zastąpić w całości ogrzewanie gazowe w budynku, a po zamontowaniu urządzeń fotowoltaicznych w bieżącym roku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania budynku. Ulepszenie to, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania do budynku, w wyniku czego nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania. Spowoduje to częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne.

Podatnik wskazał, że opodatkowuje swoje dochody według jednolitej 19% stawki podatku. Powyższe wydatki zostały udokumentowane na podstawie faktury VAT z 5 listopada 2019 r. Wydatek na zakup i montaż klimatyzatora nie był i nie jest sfinansowany lub dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. Nie był też i nie jest zaliczony do kosztów uzyskania przychodów ani uwzględniony w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne był poniesiony w całości z własnych środków i nie był dofinansowany ze środków gminnych.

W związku z powyższym podatnik zapytał, czy wydatki za zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z możliwością ogrzewania, będzie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej i dokonać odliczenia tego wydatku od podstawy opodatkowania. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.226.2020.2.JK2 uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Natomiast Szef Krajowej Administracji Skarbowej, po zapoznaniu się z aktami sprawy stwierdził, że interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS jest nieprawidłowa.

Szef KIS stwierdził:

Katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których zakup uprawnia do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej zawiera - wydane na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy PIT - rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczeniu podlegają wydatki na następujące materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgocen...