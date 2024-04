Jak rozliczyć ulgę na dzieci z dwóch związków?

Z pierwszego małżeństwa podatnik posiada dwoje małoletnich dzieci, a w 2023 r. urodziła się jego córka ze związku nieformalnego. Podatnik podjął wspólnie z matką córki decyzję, że to on rozliczy ulgę prorodzinną w PIT-37. Czy w rozliczeniu rocznym rozliczając tę ulgę może uwzględnić córkę jako trzecie dziecko (8 x 166,67 zł), tym samym wymieniając dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa i wpisując 0 zł odliczenia przy każdym z dwójki dzieci w załączniku PIT/O?

Dochód podatnika w roku 2023 nie przekroczył kwoty 56 000 zł. Natomiast zgodnie z wyrokiem sądu miejsce zamieszkania dwójki dzieci z poprzedniego małżeństwa zostało ustalone przy byłej żonie podatnika. Kontakty z dziećmi także są ustalone sądownie, tj. 2 weekendy w miesiącu (od piątku od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 17:00) oraz wakacje, ferie w równej części. Alimenty podatnik opłaca regularnie. Z byłą żoną ma wspólne prawo do opieki nad dziećmi. Podatnik uczestniczy w wychowaniu, nauce dzieci i opiece nad nimi. Poza ustalonymi dniami przez sąd, podatnik utrzymuje kontakt telefoniczny z dziećmi. Była żona podatnika w pełni odlicza ulgę prorodzinną na dwójkę dzieci.

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę fakt, że pomiędzy podatnikiem a jego byłą żoną doszło do porozumienia co do sposobu podziału kwoty ulgi prorodzinnej na dwójkę dzieci (odliczenie przez byłą żonę ulgi prorodzinnej w wysokości 100%) - stwierdzić należy, że podatnik nie może uwzględnić córki z obecnego związku jako trzecie dziecko, ponieważ do liczby dzieci uprawnionych wliczane są tylko te dzieci, za które podatnik odlicza przysługującą mu ulgę...