Budynek w budowie a prawo do ulgi termomodernizacyjnej - fiskus zmienia zdanie

Status budynku może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Zatem przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.

Z wnioskiem o interpretację zwrócili się podatnicy, którzy są właścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Data rozpoczęcia budowy (4 grudnia 1994 r.) i data zakończenia budowy budynku mieszkalnego (12 grudnia 1996 r.) jest potwierdzona w zapisach dziennika budowy. Kierownikowi budowy powierzyli wszystkie sprawy związane z prowadzeniem budowy, dokumentowaniem wykonanych prac oraz występowaniem w ich imieniu przed urzędami i instytucjami w celu uzyskania stosownych zgód, zezwoleń czy decyzji. W końcowej fazie budowy kierownik budowy zmarł. Wówczas podatnicy nie zdawali sobie sprawy, zwłaszcza, że budowa domu była w praktyce zakończona, że pozostały do wykonania niezbędne czynności w celu uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku. W budynku podatnicy zostali zameldowani na pobyt stały pod koniec 1998 r., zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami, m.in. na podstawie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy i częściowym odbiorze domu pozwalającym na użytkowanie budynku mieszkalnego (w tamtym okresie wszystkie prace budowlane zostały zakończone, a pozostawały do skończenia drobne prace wykończeniowe w części domu). O braku formalnego dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy i zezwalającego na użytkowanie domu dowiedzieli się dopiero na początku maja 2021 r., po otrzymaniu pisma z Urzędu Skarbowego prowadzącego czynności sprawdzające w zakresie odliczenia wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Podatnicy zostali wówczas zobowiązani do przedstawienia m.in. dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy. W archiwach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nie odnaleźli wymaganego dokumentu. Wówczas podatnicy niezwłocznie podjęli czynności w celu uporządkowania spraw związanych z ich domem. Ustanowili w dniu 25 czerwca 2021 r. kierownika budowy. Data zakończenia budowy została przyjęta bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - zaświadczenie z 27 lipca 2021 r. w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

W związku z powyższym podatnicy chcieli wiedzieć, czy jako współwłaścicielom budynku mieszkalnego jednorodzinnego przysługuje im pr...