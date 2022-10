Będą uproszczenia procedur administracyjnych

Część procedur administracyjnych dotyczących obywateli i przedsiębiorców ma zostać uproszczona. Zmiany odnoszą się głównie do przyspieszenia wydawania decyzji i usprawnienia postępowań administracyjnych. Wprowadzone zostaną np. uproszczenia i procedury milczącej zgody w procedurach związanych np. z zawodem marynarza oraz handlem i dystrybucją napojów alkoholowych.



Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, celem ustawy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa jest odpowiedzią na procesy tzw. inflacji prawa oraz systematycznej identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią obciążenie dla uczestników obrotu. Dzięki rozwiązaniom prawnym przyjętym w ustawie ma nastąpić przede wszystkim przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych, co będzie możliwe m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację oraz zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Ponadto ustawa ma upowszechnić stosowanie prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków.

Przepisy ustawy przewidują, że jej cel ma zostać osiągnięty poprzez nowelizację kilkudziesięciu ustaw, w tym m.in.: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o fundacjach, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o o...