1,5 % podatku dla OPP - jak przekazać środki

Niskie Podatki pozwalają podatnikom przekazać większą część swojego podatku PIT dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Od tego roku można przekazać 1,5%, w poprzednich latach był to 1% podatku. Aby urząd skarbowy mógł przekazać środki OPP, podatnik musi zapłacić podatek należny wynikający z PIT za 2022 r. w pełnej wysokości do 30 czerwca 2023 r. Aby otrzymać środki z 1,5% podatku OPP powinny zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które tego nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca 2023 r.