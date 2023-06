Zamrożenie cen energii. Wnioski o wsparcie można składać do końca czerwca

W ramach tzw. tarczy solidarnościowej w 2023 r. z zamrożenia cen energii skorzystać ma w sumie ok. 8 mln gospodarstw domowych. W przypadku części gospodarstw konieczne jest złożenie wniosków o tego rodzaju wsparcie. Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny mają czas tylko do końca czerwca br., by złożyć wnioski pozwalające na skorzystanie w obecnym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii.

Zgodnie z tarczą solidarnościową, wszystkie gospodarstwa domowe, w których zużycie prądu nie przekroczy w 2023 r. 2 tys. kWh, zapłacą rachunki za prąd po obniżonych cenach (według stawek zamrożonych na poziomie z poprzedniego roku). Przy przekroczeniu limitów obowiązują natomiast maksymalne ceny energii, które dla gospodarstw wynoszą 69 gr za 1 kWh.

– Polacy od jesieni korzystają z tarczy solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. W tym roku skorzysta z tego programu osłonowego blisko 8 mln polskich gospodarstw. Obniżone rachunki za energię elektryczną będą obowiązywać do końca tego roku – wskazuje ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Włodzimierz Cupryszak.

Jak szacuje PKEE, w efekcie ok. 8 mln gospodarstw domowych zapłaci w bieżącym roku jedynie ok. 40 proc. rynkowej ceny za prąd. Realne oszczędności mają wynieść po 2-3 tys. zł.

Co ważne, w przypadku osób z niepełnosprawnościami limit zamrożenia cen prądu jest wyższy (2,6 tys. kWh), a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny limit ten jest jeszcze wyższy (3 tys. kWh). Osoby z tych grup muszą jednak złożyć specjalne wnioski, by móc skorzystać z uprawnienia.

– Wszyscy sprzedawcy udostępniają takie wnioski na swoich stronach internetowych. Należy się jednak spieszyć, ponieważ ostateczny termin składania takich wniosków mija 30 czerwca, a więc już za kilka tygodni – tłumaczy Cupryszak.

Wnioski składać można w stacjonarnych punktach obsługi klienta albo drogą elektroniczną – z wykorzystaniem aplikacji mObywatel lub w systemie gov.pl (z profilem zaufanym lub e-dowodem).

mp