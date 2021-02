Zakupy związane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT

Wynajem nieruchomości może przybrać zasadniczo dwie formy - wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj może być regulowany w formie umowy na czas określony lub nieokreślony, na okres miesięcy bądź lat. Drugi natomiast przybiera postać wyłącznie umowy na czas określony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Różnią się one między sobą znacząco pod względem opodatkowania VAT.

Najem na cele mieszkaniowe jest zwolniony od VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolnione z tego podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub ich części, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ujmuje najem w grupowaniu PKWiU 68.20.11. Obejmuje ono m.in. wynajem nieruchomości takich jak:

budynki mieszkalne i mieszkania,

domy, mieszkania i apartamenty, włączając umeblowane, na dłuższy czas użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym.

Nie obejmuje ono:

działalności hoteli, domów letnich, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu PKWiU 55. W związku z takim opisem grupowania PKWiU 68.20.11 ze zwolnienia z VAT korzysta najem długoterminowy. Taką opinię wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej IPT PP4/443-192/12-3/JM z 31 maja 2012. Dyrektor zdefiniował w niej pojęcie, którym posłużył się ustawodawca w w/w przepisie ustawy o VAT tj. „cele mieszkaniowe. W interpretacji czytamy, iż „cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkiwaniem, więc stałym interesem życiowym osoby wynajmującej lokal mieszkalny”.

Najem lokalu aby podlegać zwolnieniu z VAT musi spełnić następujące warunki:

lokal wynajmowany jest lokalem mieszkalnym. Pojęcie lokalu mieszkalnego zdefiniowane zostało w art. 2 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z nim lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

nieruchomość wynajmowana jest na cele mieszkaniowe,

jest ona wynajmowana na własny rachunek. Oznacza to, że wynajem nie może zostać powierzony wyspecjalizowanemu podmiotowi, który będzie zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z najmem na rzecz swojego klienta.

Najem krótkoterminowy z 8% stawką VAT

Najem lokalu na krótkie okresy tj. dni lub tygodnie nie spełnia wymogu zaspokajania celów mieszkaniowych – w świetle powołanej wyżej ich definicji zawartej w przytoczonej interpretacji indywidualnej. Najemca korzystający z takiego lokalu nie zaspokaja bowiem swoich potrzeb mieszkaniowych a najem związany jest z podróżą służbową, wyjazdem turystycznym.

PKWiU tego rodzaju najem umieściła w grupowaniu 55 obejmującym zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

hotelach,

motelach,

pensjonatach,

innych obiektach hotelowych np. kempingach, polach namiotowych, hotelach pracowniczych.

Grupowanie to nie obejmuje zakwaterowania w domach mieszkalnych lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupowania 68 PKWiU.

Ustawa o VAT różnicuje obydwa rodzaje najmu pod względem opodatkowania. Zgodnie z art. 43 ust. 20 niniejszej ustawy zwolnienie z tego podatku usług wynajmowania nieruchomości lub ich części na cele mieszkaniowe nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 47 załącznika nr 3, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką VAT w obniżonej wysokości.

W tej pozycji powołanego załącznika wymienione zostały usługi zawarte w PKWiU 55.

W związku z powyższymi uregulowaniami najem na gruncie ustawy o VAT został uznany za usługę, podlegającą co do zasady temu podatkowi. O stawce, którą jest objęty decyduje cel czynności oraz charakter wynajmowanego lokalu.

Wynajmowanie oraz wydzierżawianie nieruchomości (a więc również lokali) lub ich części o charakterze mieszkalnym (najem długoterminowy), wyłącznie na cele mieszkaniowe zwolnione jest z VAT. Usługi związane z zakwaterowaniem (najem krótkoterminowy) opodatkowany jest stawką preferencyjną w wysokości 8%. Wynajem lokali użytkowych znajduje się poza zakresem zwolnienia i nie dotyczy go też stawka preferencyjna. Oznacza to, że tego rodzaju czynność podlega opodatkowaniu stawką podstawą 23% VAT.

Prawo do odliczenie VAT zależy od celu i charakteru najmu

Jeżeli zatem zakupy czy to wyposażenia lokalu czy na jego remont lub jakiekolwiek inne będą miały związek z wynajmem podlegającym opodatkowaniu VAT, wówczas na zasadach ogólnych art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Gdy zakupy będą miały związek z czynnościami zwolnionymi (najem długoterminowy) odliczenie podatku naliczonego służyć nie będzie.

Jeżeli vatowiec jednocześnie wynajmuje np. mieszkanie (czynność z VAT zwolniona) i pomieszczenie magazynowe (czynność opodatkowana stawką podstawową) musi pamiętać o treści art. 90 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w zakresie zakupów związanych z działalnością opodatkowaną VAT. Zakupy towarów czy usług, które związane są z czynnościami zwolnionym z tego podatku nie uprawniają do odliczenia VAT.

Przy zakupach związanych z działalnością mieszaną tj. opodatkowaną i zwolnioną z VAT, gdy przypisanie poszczególnych zakupów do danego rodzaju działalności nie jest możliwe, podatnik dokonuje odliczenia podatku naliczonego proporcjonalnie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, VAT nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca poczynił w tym względzie kilka wyjątków. Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy vatowiec nabywa towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od VAT (np. najem długoterminowy). Oznacza to, że vatowiec otrzymujący w takim przypadku fakturę zakupową, ma prawo ująć ją w kosztach uzyskania przychodu, ponieważ nie ma on prawnych możliwości odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego. Do kosztów działalności zaliczona zostaje cała kwota brutto z faktury zakupowej, czyli podatek naliczony wykazany zostaje w kosztach firmowych. Warunkiem zaliczenia VAT naliczonego do kosztów w wyżej opisanej sytuacji jest, aby wydatek, którego dotyczy był kosztem poniesionym w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodów. Rozwiązanie analogiczne zawarte zostało w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Adam Okonkwo