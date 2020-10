Zakupy przez Internet w czasie pandemii

Przewidywania analityków co do zwiększenia zainteresowania zakupami przez internet w czasie pandemii potwierdziły się. Nie było zaskoczenia, a dowodem jest raport opublikowany przez Gemius. Wynika z niego, że już 73% Polaków dokonuje zakupów w sieci, a więc aż o 11% więcej niż przed rokiem. Obawy, że rynek e-commerce nie poradzi sobie z gwałtownym przyrostem klientów na szczęście nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Zarówno sklepy online, jak i cała logistyka spisuje się na medal, a klienci przyzwyczaili się już do zakupów przez Internet.

Kiedy w marcu pojawiła się w mediach informacja o pierwszej zakażonej osobie w Polsce, zaczęły się przygotowania na walkę z pandemią covid-19. Nie tylko sektor medyczny, ale i handlowy stanął przed ogromnym wyzwaniem. Zgodnie z przypuszczeniami zakupy w dużej mierze przeniosły się do Internetu. Stacjonarne sklepy, galerie handlowe zostały całkowicie zamknięte na jakiś czas, a więc okoliczności sprzyjały rynkowi e-commerce. Co ciekawe poluzowanie gospodarki i otwarcie na nowo sklepów stacjonarnych nie zmieniło przyzwyczajeń klientów. Ze względu na bezpieczeństwo swoje, ale też innych ludzi wielu z nas nadal preferuje zakupy online. Ten trend się utrzymuje i trudno oczekiwać, aby się zmienił w najbliższym czasie, zwłaszcza, że notujemy rekordowe przyrosty zakażeń. Nawet jeśli w najbliższym czasie handel stacjonarny nie będzie ograniczony/zamknięty, wydaje się, że Polacy na stałe przekonali się już do zakupów w sieci.

Co i dlaczego chętnie kupujemy w sieci?



Z raportu wynika, że najchętniej w Internecie kupujemy odzież i dodatki, a także obuwie. Nie mniej popularne są kosmetyki i perfumy. Na dalszych miejscach znalazły się książki, filmy i multimedia. Coraz więcej klientów decyduje się również na zakup drogich produktów z dziedziny elektroniki. O ile do niedawna większość z nas nie wyobrażała sobie zakupu pralki czy telewizora bez wizyty w sklepie stacjonarnym i namacalnego przekonania się o słuszności wyboru, o tyle w czasie pandemii bardziej „ryzykujemy” i ufamy opisom oraz opiniom o danym produkcie. Okazuje się, że ryzyko utraty zdrowia jest dużo większe od ryzyka źle ulokowanych pieniędzy w sprzęcie AGD czy RTV. Na pytanie zadane w badaniach „dlaczego chętniej kupujemy w sieci?” padły odpowiedzi dotyczące całodobowej dostępności produktów, wygody oraz atrakcyjnych cen. Nie sposób jednak pominąć elementu bezpieczeństwa. Dostawa kurierem do domu lub pracy zachęca aż 74% użytkowników. Taka forma odbioru zakupionych towarów minimalizuje ryzyko zakażenia.

Kody rabatowe jeszcze ważniejsze



W e-commerce coraz częściej spotykamy się z pojęciem kody rabatowe do wykorzystania w koszyku podczas zakupu. Portale udostępniające tego typu kupony systematycznie się rozwijają i dostarczają użytkownikom coraz więcej okazji zakupowych. W dobie pandemii sklepy internetowe jeszcze chętniej współpracują z takimi partnerami. Przykładem może być portal Rabatio.com, który gromadzi tysiące aktualnych kodów rabatowych i promocji do setek sklepów z niemal każdej kategorii zakupów. Kod rabatowy można całkowicie bezpłatnie pozyskać na odzież, obuwie, elektronikę, kosmetyki, zdrową żywność, książki oraz wiele innych produktów. Jest to opłacalne, bo w niektórych przypadkach można obniżyć cenę nawet ponad 50%. Wystarczy wejść na portal i poszukać okazji cenowych. Zdaniem większości użytkowników internetu, kody rabatowe są potrzebną i lubianą częścią rynku e-commerce.