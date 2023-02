Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie w maju

Nowa ustawa o fundacji rodzinnej została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadzane przepisy mają ułatwiać procesy sukcesyjne w polskich firmach rodzinnych. W ramach fundacji możliwe będzie gromadzenie majątku i zaspokajanie potrzeb beneficjentów. Ustawa obejmuje też zmiany w ustawach podatkowych, w tym np. wyłączenia z podatku od spadków i darowizn oraz podatków dochodowych. Nowe regulacje zaczną obowiązywać w maju br.

„Celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma także za zadanie zaspokajać potrzeby beneficjentów, którzy co do zasady będą członkami rodziny fundatora – choć mogą to być również inne osoby i podmioty” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Zgodnie z ustawą, fundatorem będzie mogła być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekaże fundacji określone aktywa. W założeniu majątek fundacji rodzinnej stanowić ma fundusz założycielski o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł.

W ramach ustawy wprowadzone zostaną także zmiany w niektórych ustawach podatkowych. Przykładowo, w ustawie o podatku od spadków i darowizn pojawi się wyłączenie z opodatkowania nabycia przez osoby fizyczne będące beneficjentami (w tym fundatorami) własności rzeczy albo praw majątkowych będących przedmiotem świadczenia otrzymanego od fundacji oraz stanowiących mienie otrzymane w związku z ich rozwiązaniem.

Do ustawy o PIT wprowadzone zostanie zwolnienie dotyczące przychodów uzyskanych przez fundatora i osobę będącą w stosunku do fundatora osobą najbliższą, zaliczaną do tzw. grupy zero (na podstawie przepisów o podatku od spadków i darowizn), z tytułu mienia otrzymanego czy też postawionego do dyspozycji w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Zwolnienie obejmie też beneficjenta w kontekście otrzymanych od fundacji świadczeń, jeśli beneficjentem jest fundator albo osoba z grupy zero. W zakresie nieobjętym zwolnieniem obowiązująca będzie stawka podatku ryczałtowego na poziomie 15 proc.

Fundacje rodzinne zostaną co do zasady objęte zwolnieniem podmiotowym od podatku CIT. Wyłączenie to nie będzie jednak dotyczyć podatku dochodowego od przekazanych lub postawionych do dyspozycji przez fundację bezpośrednio/pośrednio świadczeń dokonywanych przez fundację na rzecz beneficjenta oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. W tym obszarze zastosowanie znajdzie stawka w wysokości 15 proc. Co istotne, przychody z działalności gospodarczej fundacji, wykonywanej poza zakresem dozwolonym ustawą, będą opodatkowane stawką 25 proc.

Do Ordynacji podatkowej wprowadzona zostanie z kolei zasada solidarnej odpowiedzialności fundacji i fundatora za zaległości podatkowe fundatora powstałe przed ustanowieniem fundacji. Podobne regulacje będą odnosić się też do zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 326).

Ustawa wejdzie w życie 22 maja 2023 r.

