Usprawnienie procesu inwestycyjnego CPK - nowe zwolnienia podatkowe

Przepisy zawarte w ustawie z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego mają na celu przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę prawa handlowego oraz wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o CPK oraz w innych ustawach, zmierzających do usprawnienia procesu inwestycyjnego oraz wsparcia i przyspieszenia realizacji inwestycji. W związku z tym, w ustawie o PIT zostaną dodane nowe zwolnienia, a w ustawie o podatku od spadków i darowizn - nowe wyłączenie z tego podatku.

I. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”

Obecnie PPL działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”. PPL zostaną przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa działającą pod nazwą Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna. Przekształcenia dokona Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Akt przekształcenia PPL sporządzony przez Pełnomocnika zastąpi czynności określone w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, poprzedzające złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców. Dniem przekształcenia będzie pierwszy dzień miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców. Z tym dniem nastąpi skutek wykreślenia PPL z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Z dniem przekształcenia Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem było PPL. Pełnomocnik w terminie 6 miesięcy od dnia przekształcenia wniesie akcje Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej, o której mowa wart. 2 pkt 10 u.c.p.k. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej obejmie Skarb Państwa.

II. Zmiany w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Ustawa znacząco rozbudowuje regulacje przewidziane dla Inwestycji Towarzyszących – a zatem przedsięwzięć wskazanych w przepisach wykonawczych do u.c.p.k., nie będących Inwestycjami w rozumieniu u.c.p.k.. Ustawa wskazuje przy tym, ze Inwestycjami będą także przewidziane w innych spec-ustawach projekty, w szczególności w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci przesyłowych czy rurociągów ropy naftowej - o ile będą one przestrzennie i funkcjonalnie powiązane z projektowanym lotniskiem.

Ustawa uprawnia Radę Ministrów do wydania rozporządzenia, w którym wskazane zostaną gminy lub ich części, na których terenie, w celu przygotowania obszaru Inwestycji, stosowane będą:

szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji; szczególne zasady nabywania nieruchomości; szczególne zasady udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych.

Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji wskazane w takim rozporządzeniu będą mogły w szczególności polegać na:

uprawnieniu Pełnomocnika do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach, wprowadzeniu zakazów: wydawania pozwoleń na budowę; wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu; prowadzenia postępowań administracyjnych i dokonywania czynności materialno-technicznych skutkujących połączeniem lub podziałem działek ewidencyjnych; wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; wydawania decyzji dokonujących lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie innych spec-ustaw.

Ustawa określa przy tym inwestycje zwolnione z takich zakazów oraz daje możliwość odstąpienia od stosowania określonego zakazu – na podstawie decyzji Pełnomocnika. Ustawa przewiduje także, we wskazanym w niej zakresie, uprawnienia do otrzymania odszkodowania w związku z wprowadzeniem ww. zakazów.

Szczególne zasady nabywania nieruchomości wskazane ww. rozporządzeniu Rady Ministrów obejmować będą:

prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Spółki Celowej, z wyłączeniem samodzielnych lokali mieszkalnych (ustawa wyłącza przy tym prawo pierwokupu przysługujące w tym zakresie gminie na podstawie przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami), uprawnienie Spółki Celowej do: nabywania nieruchomości za cenę odpowiadającą najwyższej z wartości ustalonych zgodnie z właściwymi przepisami u.c.p.k. (które wskazują w tym zakresie na wartość rynkową zwiększoną o 20% wartości gruntu i 40 % wartości budynków, wartość odtworzeniową bez uwzględnienia stopnia zużycia, wartość określoną jako wskazaną wielokrotność wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni, oraz wartość odnoszoną do powierzchni danej nieruchomości pomnożonej przez 150% średniej ceny rynkowej jednego metra kwadratowego takiej nieruchomości), nabywania nieruchomości za cenę określoną w operacie szacunkowym wraz z ustanowieniem renty z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, wypłaty rekompensaty w związku ze spadkiem zdolności kredytowej zbywcy nieruchomości.

Zapłata ceny za nabyte w tym trybie nieruchomości (podobnie jak i za nieruchomości wywłaszczone zgodnie z u.c.p.k.) będą, na zasadach określonych w ustawie, podlegać zwolnieniu od podatków dochodowych, zaś nabycie ww. renty zwolnione będzie od podatku od spadków i darowizn.

Szczególne zasady udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych określone w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów polegać będą do uprawnienia do wstępu, za odszkodowaniem, na cudzy grunt w celu przeprowadzenia takich badań.

Zgodnie ze zmienioną u.c.p.k. prawo wstępu na teren cudzej nieruchomości będzie także przysługiwać:

w celu prowadzenia badań przyrodniczych – na podstawie aktu prawa miejscowego (rozporządzenia wojewody); w celu prowadzenia badań i pomiarów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji – na podstawie decyzji wojewody; w celu prowadzenia prac wstępnych – na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszących (dalej: „decyzja środowiskowa”).

Ustawa upoważnia jednocześnie wojewodę do wydania zarządzenia w sprawie planu rezerwacji, w którym dokona on rezerwacji obszaru dla Inwestycji Towarzyszących – przy czym skutki ujęcia określonych obszarów w takim planie będą analogiczne do skutków, jakie dla określonych obszarów wywołuje objęcie ich ww. rozporządzeniem Rady Ministrów. Przyjęcie planu rezerwacji nie będzie wymagało zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan rezerwacji utraci moc z dniem utraty ważności przez decyzję środowiskową dla Inwestycji Towarzyszącej lub po upływie 6 lat od dnia jego wejścia w życie.

Pozwolenie na budowę Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszących będzie mogło dotyczyć także wyłącznie prac przygotowawczych, takich jak np. dokonanie rozbiórki, niwelacji terenu czy budowa przyłączy.

Nieruchomości wywłaszczane na cele Inwestycji staną się własnością Spółki Celowej.

Ustawa modyfikuje zasady gromadzenia i dysponowania przez Spółkę Celową zasobem nieruchomości. W skład Zasobu wchodzić będą nieruchomości będące własnością Spółki Celowej jak i własnością Skarbu Państwa. Będą one mogły być obciążane prawami obligacyjnymi, rzeczowymi oraz ustanowionym na nich (w przypadku nieruchomości skarbowych) prawem użytkowania wieczystego. Ustawa określa także zasady wyłączania określonych nieruchomości z Zasobu (np. w przypadku zgłoszenia do nich roszczeń) jak i włączania do Zasobu dodatkowych nieruchomości (np. w celu zaoferowania ich jako nieruchomości zamienne w przypadku wywłaszczenia).

Inwestorem Inwestycji Towarzyszących będzie mogła być Spółka Celowa, a także inne podmioty, w szczególności spółki przewozowe, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Ustalenie lokalizacji Inwestycji Towarzyszącej będzie mogło następować także w planie miejscowym Inwestycji Towarzyszącej, przyjmowanym przez wojewodę. Plan taki będzie mógł być przyjęty niezależenie od ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru otoczenia CPK, tj. obszaru, jaki będzie wskazany w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zostanie przez Radę Ministrów, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, przyjęta strategia rozwoju, zwaną dalej „strategią”. Wskutek uchwalenia strategii strategia rozwoju województwa, powiatu oraz gminy, plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie podlegać będą obowiązkowi dostosowania do ustaleń strategii, w terminie 24 miesięcy od dnia jej uchwalenia.

Ustawa zawiera także regulacje dotyczące uchwalania planów miejscowych projektu relokacji, do których, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosowane będą przepisy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany takie uchwalane będą w celu realizacji projektów zorganizowanej relokacji miejscowości albo ich części w związku z nabywaniem nieruchomości na cele realizacji zadań określonych w u.c.p.k. Spółka Celowa będzie obowiązana do prowadzenia dialogu z właścicielami nieruchomości oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu identyfikacji zasadności oraz warunków realizacji projektów relokacji. Plan miejscowy projektu relokacji będzie uchwalany na wniosek Spółki Celowej. Plan miejscowy projektu relokacji będzie mógł zostać uchwalony niezgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie. Postępowanie w przedmiocie uchwalenia planu miejscowego projektu relokacji będzie obejmowało konsultacje społeczne, opiniowanie oraz przedstawienie projektu radzie gminy celem uchwalenia.

III. Inne zmiany w przepisach

Ustawa dokonuje nowelizacji m.in. przepisów:

ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych – przez wykreślenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z przepisu określającego zasady stosowania ustawy do tego podmiotu; ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – której zmiany mają na celu wprowadzenie dla Spółki Celowej, PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad szeregu ułatwień w zakresie dostępu do ksiąg wieczystych oraz uzyskiwania z nich odpisów; ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - w której w szczególności wprowadza się przepisy umożliwiające Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości rolnych dedykowanych rolnikom indywidualnym, którzy byli właścicielami nieruchomości i sprzedali ją Spółce Celowej lub zostali wywłaszczeni na cele określone w u.c.p.k.; ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” – w której uprawnia się Spółkę Celową do pozyskiwania, na określonych w niej zasadach, mienia kolejowego, w tym mienia wchodzącego w skład linii kolejowej o znaczeniu państwowym; ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze – gdzie uzupełnia się katalog dokumentów, w których wskazuje się powierzchnie ograniczające przeszkody (ustawa dodaje w tym zakresie zatwierdzony plan generalny lotniska i promesy zezwolenia na założenie lotniska) oraz doprecyzowuje się regulacje dotyczące uzgadniania ze wskazanymi organami, właściwymi w sprawach lotnisk cywilnych i wojskowych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w której wprowadza się przepisy uprawniające Spółkę Celową do uzgadniania z nią wskazanych w tej ustawie dokumentów planistycznych (w szczególności projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy); ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – w której przyznaje się Spółce Celowej uprawnienia analogiczne do posiadanych przez innych inwestorów zaangażowanych w proces budowy linii kolejowej (Spółka Celowa uzyska m.in. uprawnienie do występowania z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami wskazanymi w takiej decyzji czy prawo do wypowiadania umów najmu i dzierżawy dotyczących takich nieruchomości); ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – gdzie określa się zasady przekazywania i sporządzania operatu szacunkowego w postaci elektronicznej oraz uprawnia się inwestora posiadającego decyzję środowiskową do wstępu, za odszkodowaniem, na teren cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia na niej niezębnych badań i pomiarów; ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – w której doprecyzowuje się warunki transakcji nabycia nieruchomości rolnej przez osoby, które zbyły nieruchomości rolne w celu realizacji Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszących, w tym skutek wywłaszczenia na podstawie przepisów u.c.p.k.; ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w której w szczególności wprowadza się możliwość nałożenia obowiązku dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie pozwolenia na prace przygotowawcze, o którym mowa w u.c.p.k.; ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego – w której wydłuża się okres stosowania jej przepisów do dnia 31 grudnia 2030 r. (obecnie w ustawie tej wskazano na możliwość jej stosowania do dnia 31 grudnia 2025 r.); ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – w których uwzględnia się Spółkę Celową w definicji „inwestora”; ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – w której wprowadza się obowiązek zasięgania opinii Pełnomocnika w zakresie inwestycji drogowych planowanych na obszarze podlegającym wskazanym regulacjom u.c.p.k.

Ustawa zawiera także regulacje przejściowe – w szczególności w zakresie postępowań „w toku” wszczętych na podstawie zmienianych ustawą przepisów.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, tj. 2 października 2022 r., z wyjątkiem:

części zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

zmian w ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym,

zmian w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 2 września br.

Zmiany w ustawach podatkowych

2 października 2022 r. wchodzą w życie m.in. zmiany w:

ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz

ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z nowym przepisem (w art. 3 dodaje się pkt 8) podatkowi od spadków i darowizn nie będzie podlegać nabycie nieodpłatnej renty, o której mowa w art. 29c ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

W myśl art. 29c ustawy o CPK, Spółka Celowa może zawrzeć z osobą zbywającą nieruchomość umowę nieodpłatnej renty w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej przez tę osobę, jeżeli nie narusza to zasad prawidłowej gospodarki w zarządzaniu mieniem państwowym.

Warunkiem ustanowienia renty jest nabycie przez Spółkę Celową nieruchomości po cenie równej wartości tej nieruchomości określonej w operacie szacunkowym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

Renta może być ustanowiona dla osoby, która:

w dniu 30 czerwca 2021 r. była właścicielem nieruchomości na obszarze, na którym będą miały zastosowanie szczególne zasady nabywania nieruchomości; przed zbyciem nieruchomości na rzecz Spółki Celowej podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jako rolnik przez okres co najmniej 3 lat, oraz zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w związku ze zbyciem nieruchomości na rzecz Spółki Celowej.



Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej przez osobę zbywającą nieruchomość uznaje się za spełniony, jeżeli po zbyciu nieruchomości na rzecz Spółki Celowej osoba ta nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wysokość renty dla:

osoby, która nie osiągnęła wieku 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli jest mężczyzną – jest ustalana w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dla przykładu od 1 marca 2022 r. najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł); osoby, która osiągnęła wiek 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli jest mężczyzną – jest ustalana w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2022 r. jest to 3010 zł).

Osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, może na wniosek kontynuować podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Renta wygasa z dniem, w którym osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, stanie się ponownie właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Spółka Celowa wypowiada umowę renty niezwłocznie ze skutkiem od dnia wygaśnięcia renty.

W przypadku gdy osoba, na rzecz której ustanowiona została renta, nabędzie w drodze dziedziczenia, zapisu, zapisu windykacyjnego albo zasiedzenia własność albo udział w prawie własności gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, renta ulega zawieszeniu. Zawieszenie renty nie może trwać dłużej niż przez okres jednego roku od dnia nabycia gospodarstwa rolnego. Jeżeli po upływie tego terminu osoba, której renta jest zawieszona, nadal będzie właścicielem albo współwłaścicielem tego gospodarstwa rolnego, renta wygasa, a Spółka Celowa wypowiada umowę renty ze skutkiem od dnia wygaśnięcia renty.

Wysokość renty zmniejsza się o wartość emerytury lub renty przysługujących na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przepisów

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 29aa i 29ab wolne od podatku dochodowego, od 2 października 2022 r., będą:

przychody z tytułu renty, o której mowa w art. 29c ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w tym przepisie, nabył jej własność w okresie 2 lat przed zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości ceny zbycia nieruchomości (art. 21 ust. 1 pkt 29ab),



Renta została opisana wyżej, w części dot. podatku od spadków i darowizn.

Renta została opisana wyżej, w części dot. podatku od spadków i darowizn. przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego na rzecz osoby wywłaszczonej zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 ustawy o CPK, lub sprzedaży nieruchomości na szczególnych zasadach, określonych w art. 29b ust. 1 pkt 2 tej ustawy; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości (art. 21 ust. 1 pkt 29aa).

Zgodnie z art. 58 ustawy o CPK, wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości wywłaszczonych praw, przy czym w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, za jego zgodą, może być przyznana nieruchomość zamienna.

Natomiast stosownie do art. 29b ust. 1 ustawy o CPK, szczególne zasady nabywania nieruchomości obejmują:

prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Spółki Celowej, z wyłączeniem samodzielnych lokali mieszkalnych; uprawnienie Spółki Celowej, uwzględniając znaczenie nieruchomości dla realizacji Przedsięwzięć, do: nabywania nieruchomości za cenę odpowiadającą najwyższej z wartości ustalonych zgodnie z ust. 2–13 lub na zasadach określonych w ust. 14 i 15 (zasada VIII i IX poniżej) albo nabywania nieruchomości za cenę określoną zgodnie z ust. 2 i ustanowienia renty z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej na warunkach określonych w art. 29c - oraz wypłaty rekompensaty w związku ze spadkiem zdolności kredytowej zbywcy nieruchomości.

Zasady ustalania wartości nieruchomości zgodnie z art. 29b ust. 2–15 ustawy o CPK to:

I. Podstawę ustalenia ceny nieruchomości w przypadku jej nabycia przez Spółkę Celową stanowi wartość nieruchomości określona zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, z wyjątkiem pkt VI.

II. Spółka Celowa może nabyć nieruchomość za ww. cenę powiększoną o kwotę odpowiadającą:

20% wartości gruntu oraz 40% różnicy między wartością nieruchomości i wartością gruntu – w przypadku prawa własności; 20% wartości prawa użytkowania wieczystego – w przypadku tego prawa; do ustalenia ceny za budynki i inne urządzenia stanowiące własność użytkownika wieczystego stosuje się przepis pkt 1; 40% wartości lokalu, stanowiącego odrębny przedmiot własności, albo wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – w przypadku prawa własności do lokalu albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

III. Spółka Celowa może nabyć nieruchomość za cenę stanowiącą równowartość wartości odtworzeniowej nieruchomości określonej bez uwzględnienia stopnia zużycia.

IV. Spółka Celowa może nabyć nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym albo lokalem, stanowiącym odrębny przedmiot własności – w których jest zameldowany na pobyt stały właściciel albo użytkownik wieczysty – za cenę stanowiącą 25-krotność wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanego przez wojewodę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień dokonania transakcji. Przy czym, spółka może nabyć nieruchomość za łączną wysokość tej ceny powiększoną w odniesieniu do trzeciej i każdej kolejnej osoby o 10-krotność wskaźnika w przypadku gdy w budynku mieszkalnym albo w lokalu, stanowiącym odrębny przedmiot własności, są zameldowane na pobyt stały więcej niż 2 osoby.

Przy ustalaniu liczby osób zameldowanych na pobyt stały pomija się osoby inne niż osoby bliskie wobec właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości oraz osoby zameldowane na pobyt stały krócej niż przez 1 rok poprzedzający bezpośrednio dzień dokonania transakcji. Przepis stosuje się również do właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, z wyłączeniem osób, które urodziły się albo nabyły w drodze dziedziczenia, zapisu albo zapisu windykacyjnego prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie jednego roku poprzedzającego bezpośrednio dzień dokonania transakcji.

Przy ustalaniu liczby osób zameldowanych na pobyt stały pomija się osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Podstawą ustalenia okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Cena ustalona zgodnie z powyższymi zasadami nie może przekroczyć 60-krotności wskaźnika.

V. Ww. przepisy, tj. I, III i IV, stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

VI. Spółka Celowa może nabywać nieruchomości do realizacji danego Przedsięwzięcia za cenę ustaloną jako iloczyn metrów kwadratowych tej nieruchomości i 150% średniej ceny metra kwadratowego uzgodnionej dla tego Przedsięwzięcia między Pełnomocnikiem a Spółką Celową.

VII. Dokonując wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy przy zastosowaniu podejścia porównawczego nie uwzględnia transakcji zawartych z zastosowaniem przepisów II-VI i VIII.

VIII. Nabycie nieruchomości przez Spółkę Celową za cenę przewyższającą cenę ustaloną na podstawie powyższych przepisów (II-V) może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, wynikających ze szczególnego znaczenia nabycia danej nieruchomości dla procesu inwestycyjnego, i wymaga zgody w postaci uchwały wspólników Spółki Celowej.

IX. W przypadku gdy cena nieruchomości ustalona zgodnie z przepisami II-VI przekracza wartość nieruchomości określoną zgodnie z z przepisami o gospodarce nieruchomościami o więcej niż 1 milion złotych, nabycie nieruchomości przez Spółkę Celową za cenę uwzględniającą to przekroczenie wymaga zgody w postaci uchwały wspólników Spółki Celowej.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Zwolnienie od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 29aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienie z PIT przychodów uzyskanych z tytułu odszkodowania wypłacanego na rzecz osoby wywłaszczonej zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 ustawy o CPK, lub sprzedaży nieruchomości na szczególnych zasadach, określonych w art. 29b ust. 1 pkt 2 tej ustawy, będzie stosować się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów. ewidencjonowanych.

