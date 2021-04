Szczepienia w zakładach pracy coraz bliżej

Do końca tygodnia rząd ma przedstawić szczegółowe propozycje dotyczące szczepień przeciw koronawirusowi (COVID-19) w zakładach pracy. W założeniu akcje tego typu mają być oparte na dobrowolności i dotyczyć zakładów, w których chętnych będzie co najmniej 500. Środowisko przedsiębiorców apeluje m.in. o to, by szczepienia mogły obejmować również rodziny pracowników. Przewiduje się, że szczepienia w zakładach pracy ruszą w maju br.

Ze wstępnych zapowiedzi rządu wynika, że akcja szczepień pracowników nie będzie ograniczona ze względu na wiek i obejmie także cudzoziemców legalnie pracujących na terenie Polski. Sama akcja ruszy najprawdopodobniej w maju br. Co istotne, szczepienia będą dobrowolne, przy czym taka akcja stanie się możliwa, jeśli w danym zakładzie pracy liczba osób chętnych wyniesie co najmniej 500.

Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, szczepienia w firmach powinny przyspieszyć cały proces i zwiększyć odporność pracowników. Biznes liczy teraz na jak najszybsze przedstawienie konkretnych wytycznych.

– Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia szczepień i ich popularyzowania wśród naszych pracowników. Czekamy na szczegóły. Wiemy, że firmy będą zawierały umowy z podmiotami medycznymi na przeprowadzenie szczepień. Rząd zadeklarował odejście od kalendarza szczepień uzależnionego od roku urodzenia, a także objęcie nimi wszystkich pracowników niezależnie od formy współpracy z przedsiębiorstwem, w tym zatrudnionych cudzoziemców – mówi prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Witucki.

Przedsiębiorcy proponują, by szczepienia w zakładach pracy mogły obejmować również członków rodzin pracowników. Jednym z głównych postulatów jest też wprowadzenie możliwości organizowania wspólnych punktów szczepień przez kilku pracodawców.

