Rząd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszkań

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na czynsz, ponieważ utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). Będą też zmiany dotyczące budownictwa społecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Przygotowany w resorcie rozwoju projekt zakłada, że najemcy mieszkań dotknięci pandemią COVID-19 będą mogli liczyć na dopłaty do czynszu (jako część dodatków mieszkaniowych). Takie dopłaty mają wynosić maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. kwoty czynszu) i będą wypłacane przez okres 6 miesięcy. W sumie na dopłaty przeznaczone zostać ma w 2020 r. ok. 420 mln zł.

„Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać nie później niż do końca 2020 r.” – czytamy w rządowym komunikacie.

Zmiany obejmą także przepisy dotyczące budownictwa społecznego. Jedną z głównych modyfikacji będzie podwyższenie bezzwrotnego wsparcia dla gmin z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Wsparcie zostanie podniesione z 20 do nawet 35 proc. kosztów inwestycji. Na podobnych zasadach do 50 proc. podwyższona ma być wysokość finansowego wsparcia na remont mieszkań komunalnych.

Nowe regulacje będą dotyczyć też Krajowego Zasobu Nieruchomości. Projektodawcy chcą zwiększyć możliwość jego działania. W efekcie KZN będzie mógł tworzyć oraz przystępować do istniejących już Towarzystw Budownictwa Społecznego. W KZN utworzony zostanie także Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Rozwoju – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Projekt został przyjęty kierunkowo przez rząd 23 lipca 2020 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp